"Гильотинировать часть органов": Медведев поддержал объединение надзора

Количество надзорных органов в России может быть сокращено

Законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности обсуждали на заседании правительства. По словам Дмитрия Медведева, в ходе их подготовки было много предложений от бизнеса и регионов, все постарались учесть. Проделана большая работа для того чтобы регулирование стало более современным и не обременяло граждан. Кроме того, как отметил глава правительства, в ряде случаев будет разумно объединить надзорные и контрольные органы, чьи функции дублируются

"Сегодня в нашем законодательстве действует порядка 2 миллионов обязательных норм и правил. Многие остались еще с советских времен, как мы неоднократно подчеркивали, устарели не только морально, но и технологически", - сказал Медведев.

Сократить часть надзорных органов предложил первый вице-премьер, министра финансов Антон Силуанов. Это можно сделать одновременно с регуляторной гильотиной.

"Гильотинировать часть органов?" - переспросил Медведев. Премьер согласился, что бизнесу будет важно не сколько будет контролеров, а сколько "бумажек будет приходить". Его слова приводит "Интерфакс".