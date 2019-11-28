Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Белый дом скрыл информацию о готовящемся визите из соображений безопасности

Дональд Трамп в четверг неожиданно прилетел в Афганистан. Президент встретился с американскими солдатами и провел встречу с афганским лидером Ашрафом Гани.

Эта поездка в Афганистан стала для Трампа в качестве президента первой. Белый дом скрыл информацию о готовящемся визите из соображений безопасности.

Трамп отпраздновал День Благодарения вместе с военнослужащими на авиабазе "Баграм", расположенной севернее Кабула, передает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

С Гани Трамп обсудил установление в Афганистане режима прекращения огня с участием запрещенной в России террористической организации "Талибан".

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