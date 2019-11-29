В столице призвали владельцев летних веранд разобрать конструкции

Нарушителей могут оштрафовать

Летние веранды в городе, конечно, работать уже перестали. Но не все кафе разобрали летние конструкции и теперь они мешают пешеходам, сообщает "ТВ Центр".

В пятницу Госинспекция по недвижимости начала рейды по выявлению таких объектов. Владельцам еще раз напомнили, что работу летние кафе завершили 1 ноября, разобрать их надо было до середины месяца.

За нарушение придется заплатить штраф - 100 тысяч рублей, за повторное - уже полмиллиона. Проверку всех точек планируют завершить в середине декабря.