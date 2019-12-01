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Три лекарства приравняли к аптечным наркотикам

10:35
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Их можно купить только по рецепту

С 1 декабря три жизненно необходимых лекарства признали так называемыми аптечными наркотиками. В список сильнодействующих средств попали противоэпилептическое средство прегабалин, опиоидное обезболивающее тапентадол и капли для расширения зрачка тропикамид. За незаконные изготовление, приобретение или сбыт этих препаратов введена уголовная ответственность.

В постановлении правительства говорится, что эти лекарства можно будет по-прежнему купить в аптеках по рецепту, выписанному врачом. Решение приравнять эти препараты к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди страдающих зависимостью от опиоидов.

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