Три лекарства приравняли к аптечным наркотикам

Их можно купить только по рецепту

С 1 декабря три жизненно необходимых лекарства признали так называемыми аптечными наркотиками. В список сильнодействующих средств попали противоэпилептическое средство прегабалин, опиоидное обезболивающее тапентадол и капли для расширения зрачка тропикамид. За незаконные изготовление, приобретение или сбыт этих препаратов введена уголовная ответственность.

В постановлении правительства говорится, что эти лекарства можно будет по-прежнему купить в аптеках по рецепту, выписанному врачом. Решение приравнять эти препараты к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди страдающих зависимостью от опиоидов.