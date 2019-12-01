В Сирии выступила известная российская певица

Она дала концерт для наших военных

В сирийском Дейр-эз-Зоре для военнослужащих российской полиции и Центра по примирению враждующих сторон выступила известная певица Юта. Её композиции звучали в популярных сериалах "Солдаты", "Прапорщик" и многих других.

Наши военные сейчас выполняют задачи по патрулированию и оказанию гуманитарной помощи в арабской республике. Благодаря их усилиям в провинции Дейр-эз-Зор активно налаживается мирная жизнь, восстановлено сообщение через реку Евфрат, а беженцы получили возможность вернуться в свои дома, сообщает "ТВ Центр". Концерт стал для военнослужащих маленьким праздником.