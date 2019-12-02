На компенсации после ДТП в Забайкалье выделят около 30 млн рублей

Власти обещают начать выплаты в максимально короткие сроки

После ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкалье в больницах остается 21 пострадавший, четверо из них - в реанимации, шестеро - вертолетами доставлены в краевую столицу. В результате аварии погибли 19 человек.

Автобус следовал из Сретенска в Читу. В салоне находились 44 человека. Примерно через час пути машина упала с моста в замерзшую реку. Точные причины произошедшего устанавливаются. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением из-за лопнувшего колеса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сообщается, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, в регионе в понедельник объявлен траур.

Самые первые кадры с места аварии в Сретенском районе Забайкальского края. Автобус Kia Granbird лежит на крыше на льду реки Куэнга. Внутри в салоне - пассажиры. Видна кровь. Те, кто выжил, просят о помощи, но местные жители сделать что-то не в силах. Прибывающие к месту ДТП подразделения спасателей сразу приступали к работам, чтобы попытаться вытащить из салона автобуса выживших пассажиров. На то, чтобы просто поднять машину, ушло бы слишком много времени, а на улице мороз, до минус 20 градусов.

Дорога на участке, где находится мост через реку Куэнга, прямая. Протяженностью около двух километров. С какой скоростью ехал автобус, скажет криминалистическая экспертиза. По предварительным данным, во время движения лопнуло колесо. Предпринимать экстренное торможение в такой ситуации опасно. Что делал водитель, сейчас пока не ясно, но с управлением он не справился, в результате чего автобус свалился с моста. В воздухе перевернулся и упал на лед на крышу, смяв её практически до сидений пассажирских мест. Судя по всему - лопнуло внешнее заднее левое колесо. На ведущей оси покрышки парные на обеих сторонах. В момент катастрофы в салоне находилось 44 человека. 19 из них погибли, в том числе водитель и два ребёнка.

"Всего в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от системы МЧС края задействовано более 70 человек и 23 единицы техники. Работают два вертолета территориального Центра медицины катастроф. Приведены в готовность три воздушных судна от Министерства обороны и МЧС России", - сообщил начальник МЧС по Забайкалью Николай Басов.

Пострадавшие, 19 человек, были доставлены в ближайшие больницы. Среди них девочка 12 лет и женщина на седьмом месяце беременности. Она находится в тяжелом состоянии, однако врачи смогли сохранить ребенка. Состояние восьмерых медики оценивают как крайне тяжелое. Шестерых человек уже перевезли вертолетами из Нерчинска в краевую больницу. О дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса доложили в Москву.

Видео последствий смертельной аварии в Забайкалье

Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших. Дмитрий Медведев по телефону поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье.

По имеющимся данным, разбившийся автобус выполнял рейс под номером 543 по маршруту Сретенск-Чита. Из райцентра отправился в два часа дня. И чуть более чем через час, в 60 километрах от города, попал в аварию. Машина принадлежит индивидуальному предпринимателю. Лицензию он получил весной этого года. Ространснадзор уже начал проверку деятельности перевозчика.

"Следователи сейчас продолжают работу на месте происшествия. Завтра утром с рассветом будет проведён дополнительный осмотр места происшествия с участием следователей, криминалистов и с применением криминалистической техники для максимально эффективного выявления всех обстоятельств", - заявил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". В Забайкальском крае объявлен сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим пассажирам. Власти региона обещают в самые кроткие сроки начать выплачивать компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Общая сумма выплат, по предварительной оценке - около 30 миллионов рублей.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".