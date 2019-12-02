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"Сила Сибири": Россия и Китай запустят новый газопровод

11:59
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Его возвели в рекордные сроки

Менее часа остаётся до запуска одного из самых масштабных российских энергопроектов “Сила Сибири”. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дадут старт началу поставок природного газа в Китай.

Магистральный газопровод возвели в рекордные сроки - с опережением графика, передает "ТВ Центр". Основной участок - от месторождения в Якутии до Благовещенска - построили всего за пять лет. В Амурской области ветка газопровода разделяется на две части. Одна уходит в Китай, другая - в сторону Владивостока. Общая протяжённость - около четырёх тысяч километров. Трасса проходит через труднодоступную местность. Для обхода горных и заболоченных участков строители применили инновационные технологии. Причём разработали их российские специалисты.

Чтобы не навредить экологии, маршрут неоднократно корректировали. Максимальная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров газа в год. И это только экспортная мощность. Благодаря проекту “Сила Сибири” голубое топливо теперь будет поступать в десятки отдалённых городов России.

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