Как Россия и Китай запустили "Силу Сибири"

Стороны уже обсуждают возможность строительства второго газопровода

Россия начала поставлять природный газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Старт масштабному энергопроекту дали Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Торжественная церемония прошла в режиме телемоста. Ежегодно по газопроводу будет поставляться до 38 миллиардов кубометров голубого топлива. И это только экспортная мощность.

Знаменитое гагаринское "Поехали" как нельзя точно отражает всю значимость этого момента. "Россия триумфально выходит на Азиатские энергетические рынки" - тут же запестрили громкими заголовками мировые СМИ. Чтобы понять, какое внимание наши Китайские партнеры уделяют этому проекту достаточно взглянуть на масштаб церемонии. На прямой связи с Сочи Пекин. Приветствие лидеров протокольным точно не назовешь. Вот Си машет в камеру, а Путин в ответ неожиданно переходит на китайский язык.

"Нихау, добрый день. Уважаемый председатель, дорогой друг. Сегодня знаменательная дата, историческое событие не только для глобального энергетического рынка, но прежде всего для нас с вами – России и Китая. Этот шаг выводит российско-китайское взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР задачи доведения взаимного товарооборота в 2024 году до 200 миллиардов долларов. Отмечу, что контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим в истории отечественной газовой отрасли.

То же самое можно сказать и об инвестициях, да и сроки контракта впечатляют – 30 лет. Строить тогда еще "Восточный маршрут" Россия и Китай начали в 2014. Президент тогда прилетал в Якутию для участия в церемонии. За 5 лет протянули более двух тысяч километров труб. Отечественного производства и уникального большого диаметра. Во многих местах с нуля построили всю инфраструктуру. Работать приходилось в сложнейших условиях, в той же Якутии столбики термометров зимой опускались до -50, не стала препятствием и непроходимая тайга.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.