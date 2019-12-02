Рошаль поддержал массовую проверку в здравоохранении

Минздрав проанализирует состояние центральных районных больниц

Работу центральных районных больниц обсудили на круглом столе "Здравоохранение" Общероссийского народного фронта. На мероприятии в Москве собрались общественные деятели, медики и представители министерств.

Участники обсудили программы поддержки медработников, уровень зарплат, нехватку оборудования и автотранспорта в учреждениях, а также проблему привлечения квалифицированных специалистов. Особое внимание уделили больницам в сельской местности.

"Мы, конечно, поддерживаем то направление, которое взял на себя Минздрав сегодня - проанализировать состояние центральных районных больниц, и не только, вообще всё наше здравоохранение, включая центральные районные больницы, и выявить основные, уже конкретные больницы, которые нуждаются в реконструкции, в замене, в строительстве", - сказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.