В Москве поселились самые редкие альпака

Животные охотно идут на контакт

"Альпака- парк" открылся в Крылатском. Пока там только две породы из этого семейства, зато какие. Кроме обычного уакайа, есть ещё и сури, самый редкий вид альпака на земле. Животные уже подросли, к человеку привыкли и охотно идут на контакт. Особенно с детьми, отмечает "ТВ Центр".

Шерсть у этих альпака аллергии почти не вызывает, так что их можно даже погладить. Сама территория оформлена в виде фермы и гостям разрешают животных даже кормить. Правда, только специальным лакомством.



