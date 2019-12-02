ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве поселились самые редкие альпака

15:14
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Животные охотно идут на контакт

"Альпака- парк" открылся в Крылатском. Пока там только две породы из этого семейства, зато какие. Кроме обычного уакайа, есть ещё и сури, самый редкий вид альпака на земле. Животные уже подросли, к человеку привыкли и охотно идут на контакт. Особенно с детьми, отмечает "ТВ Центр".

Шерсть у этих альпака аллергии почти не вызывает, так что их можно даже погладить. Сама территория оформлена в виде фермы и гостям разрешают животных даже кормить. Правда, только специальным лакомством.

Главное сегодня
Альпака
Альпака
Альпака
Альпака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.