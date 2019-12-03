Тушили всю ночь: подробности крупного пожара в Петербурге

Столб дыма виден за несколько километров

Крупный пожар в Санкт-Петербурге. Огнём охвачена площадь в 12 тысяч квадратных метров. Горит склад стройматериалов, где находятся каучук и фанера. Ангар полностью рухнул. Сейчас пожар удалось локализовать. Однако столб дыма виден за несколько километров.

150-метровая сплошная огненная стена - будто кадры из фильма-катастрофы. Сообщение о сильнейшем пожаре на складе транспортной компании на юге Санкт-Петербурга поступило на пульт дежурного в два часа ночи.

"По прибытию 1-го пожарного подразделения был подан автоматически №2. В течение 10 минут - №3 и №4. Общая площадь склада 12 000 квадратных метров, площадь активного горения - шесть. Основные усилия личного состава сосредоточены на защите негорящих контейнеров и других штабелей и материалов различной направленности", - сказал начальник МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

Огненную лавину тушили и с земли, и с воздуха. 220 человек личного состава и 49 единиц техники. В район полыхающей промзоны направили даже пожарный поезд. Дальнейшего распространения пламени удалось избежать. В этом районе нет жилых домов, а скорость ветра была минимальна - не более 2 метров в секунду. Пострадавших нет.

Вместе с пожарными работали и сотрудники передвижной химико-радиометрической лаборатории. Они производили замеры вредных выбросов в атмосферу. По предварительной информации, загорелись склады с каучуковыми и фанерными изделиями, предположительно, в ангарах могли храниться химические удобрения. Кстати, на этом участке промзоны находятся объекты Санкт-Петербургской таможни. Сумму ущерба предстоит выяснить.

Небо над Санкт-Петербургом выглядит апокалиптично. Спасатели боролись с огнём всю ночь, на рассвете пожар локализован. К своей работе скоро приступят следователи – они выяснят причину столь масштабного возгорания. Основная версия - короткое замыкание в результате неисправной проводки. Также не исключается человеческий фактор и версия поджога.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.