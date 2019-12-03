На фоне дрязг и конфликтов: в Лондоне стартует юбилейный саммит НАТО

Как бы члены альянса не переругались, сидя за праздничным ужином у британской королевы

Будущее НАТО обсудят в Лондоне, где уже в ближайшие часы откроется саммит альянса. Юбилейный съезд посвящён 70-летию с момента создания военного блока. Предполагалось, что страны-участницы подтвердят единство альянса. Однако ещё до начала саммита произошло несколько крупных скандалов. Перед вылетом в Великобританию президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что НАТО ждут неизбежные перемены.

С какой бы помпой не готовили этот юбилейный саммит североатлантического альянса в Лондоне, еще до его начала было понятно: праздновать особо нечего. НАТО - 70. Но, кажется, еще никогда военный блок не раздирали такие конфликты. У журналистов к генсеку альянса теперь один главный вопрос:

- Видя все эти перепалки внутри НАТО, не думаете ли вы, что главный враг для НАТО - это его члены?

В НАТО и правда скандал за скандалом. Причем, перепалки достигли такого масштаба, что французский президент даже заявил о "смерти мозга" НАТО. На что получил отповедь от Ангелы Меркель и предложение проверить свой собственный мозг от Реджепа Эрдогана.

"У союзников по НАТО много спорных вопросов. Но в главном мы соглашаемся. Более того, мы оказались способны сделать больше, чем мы делали многие годы. Укрепить НАТО, увеличить бюджет", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бюджет и, правда, со скрипом, но увеличили. Теперь свой минимум обязательных платежей вносят не 4, как раньше, а 9 стран из 29. Остальные пока только обещают. Что, впрочем, не может не злить Дональда Трампа. В Лондон он приехал, чтобы снова учить партнеров по военному альянсу финансовой дисциплине.

"Это не было честной сделкой для нас. Мы платили слишком много. Теперь, как заявил генсек Столтенберг, мы добились – я добился - увеличения бюджета альянса до 130 миллиардов долларов. Так что мы будем говорить об этом. Мы будем говорить о многих вещах", - сказал президент США Дональд Трамп.

Но мировая пресса отмечает: НАТО, может, и богаче чем, когда-либо, благодаря Трампу. Но богаче - не значит сильнее. И виной тому во многом сам американский президент. Пренебрежение интересами ближайших союзников по альянсу столь явное, что те уже не ждут от Вашингтона ничего хорошего. И, как пишет британская Times, то ли еще будет.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.