"Бред подвального блогера": в США дали определение делу об импичменте Трампа

Сторонники президента считают расследование Демпартии постыдным

Палата представителей США проголосовала против участия России в G7. По мнению авторов резолюции, наша страна якобы не соответствует демократическим стандартам. Ранее Дональд Трамп заявил, что склонен добиваться возрождения формата "Большой восьмёрки". Эксперты уже ставят под вопрос участие самого Трампа в следующей встрече G7. Этой ночью Палата представителей поддержала доклад в поддержку импичмента.

Заявляя о том, что после слов Зеленского дело об импичменте закрыто, Трамп, похоже, рано праздновал победу. Несмотря на отсутствие реальных доказательств, демократы не сдаются, пытаясь вдохнуть в процесс новую жизнь. Этой ночью они выпустили целый доклад, где на 300 страницах расписали, что именно предпринимал президент США, дабы переизбраться на второй срок.

"Президент Трамп, лично или действуя через агентов в и вне правительства США, подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания", - утверждается в документе.

"Президент был готов пожертвовать национальной безопасностью Соединенных Штатов, чтобы получить то, что он хотел. Эта схема, однако, была раскрыта. И Конгресс объявил, что он будет расследовать этот дело", - сказал председатель Комитета по разведки палаты представителей США Адам Шифф.

За доклад демократов в комитете по разведке проголосовали 13 человек. Девять высказались против. Таким образом в рамках расследования дела об отстранении от власти действующего президента начинается новая фаза. Конечно, все эти обвинения притянуты за уши. Потому как реальных фактов у противников Трампа нет. И реальный импичмент ему, конечно, не грозит, говорят политологи, учитывая, что более половины мест в Сенате занимают республиканцы. Но весь этот информационный шум все равно ослабляет позиции президента, отбирая прежде всего голоса. Все это и затевалось демократами с данной целью, о чем и сам Трамп заявлял неоднократно.

"Это очень непатриотично со стороны демократов. Это плохо для страны. Демократы используют это расследование для того, чтобы завоевать политическое преимущество. Но этим демократы вредят стране. Ведь я не делал ничего плохого. Этот звонок не был преступлением. Мы провели хороший разговор. А демократы – сумасшедшие", - уверен президент США.

Это, конечно, вряд ли. Потому как все их шаги вполне укладываются в логику предвыборной кампании, которая в США давно стартовала. И Белому дому ответить пока нечем, кроме как продолжать все отрицать, попутно оскорбляя оппонентов.

"Демократам совершенно не удалось представить никаких доказательств против президента Трампа. В целом же доклад председателя комиссии Шиффа звучит как бред подвального блогера, пытающегося что-то сделать", - прокомментировал пресс-секретарь президента США Стефани Гришем.

"То, что происходит на Капитолийском холме, постыдно. Это сослужило плохую службу американскому народу и CША", - заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Впрочем, глухая оборона вряд ли приведёт Трампа к победе во второй раз. Для этого ему и его команде нужно что-то придумывать. Иначе прогноз от датского Saxo Bank, опубликованный на днях, действительно, может сбыться. А согласно ему, рейтинг президента США будет продолжать падать, снижая его шансы на переизбрание до нуля. Но чтобы избежать этого у Трапма еще есть время.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".