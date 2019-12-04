В Москве обсудили работу спасателей

За одним столом собрались руководители экстренных служб и представители правительства столицы

Работу пожарных и спасателей Москвы обсудили на пресс-конференции. Она прошла в преддверии Дня героя России, сообщает "ТВ Центр".

За одним столом собрались руководители экстренных служб и представители правительства столицы. На мероприятии подчеркнули, что в этом году авиационный центр организовал круглосуточное дежурство вертолёта. Его экипаж в кратчайшие сроки доставляет пострадавших в больницы из любой точки мегаполиса. К работе экстренных служб активно привлекаются добровольцы, действуют общественные аварийно-спасательные формирования. Отдельно отметили оснащённость всех подразделений новейшей техникой и оборудованием.

"Благодаря принятой правительством Москвы программе "Безопасны город" у нас ежегодно поступают на вооружение многие новейшие образцы техники, спасательное оборудование, оснашение, водолазное оборудование и техника, которая применяется на воде", - заявил заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Вагиф Мирмовсум.