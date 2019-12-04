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В Музее декоративного искусства открылась выставка "Трын-трава"

15:16
  • среда
  • 04 декабря 2019

Авторы изящно вписали национальные орнаменты в современный интерьер

"Трын-трава" - выставка с таким названием открылась в Музее декоративного искусства, передает "ТВ Центр". Мебель, текстиль, керамика - всё сделано по новым технологиям, но в духе русских народных сказок.

Авторы - из Москвы, Петербурга, Звенигорода, Владимира - изящно вписали национальные орнаменты в современный интерьер. В некоторых работах использованы древние славянские мотивы, передает "ТВ Центр". Выставка о них напомнит и, может быть, подтолкнёт дизайнеров к новым идеям.

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