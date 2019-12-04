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Медведев встретился с главой организации интеллектуальной собственности

14:47
  • среда
  • 04 декабря 2019

Москва придаёт большое значение взаимодействию с ВОИС

Вопросы международного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности обсуждают Дмитрий Медведев и Фрэнсис Гарри, глава профильной Всемирной организации.

Это глобальный форум, который укрепляет сотрудничество, предоставляет услуги и информацию в области интеллектуальной собственности. Организацию учредила ООН. Сейчас в неё входят 192 государства, в том числе Россия.

Дмитрий Медведев отметил, что Москва придаёт большое значение взаимодействию с организацией и рада принимать участие во всех её процессах. Для этого было открыто представительство в Сколково, передает "ТВ Центр".

"Мы с вами обсуждали открытие офиса в Сколково. Как я понимаю, он открылся, работает, дает дополнительные возможности для всех тех, кто заинтересован в защите своих интеллектуальных прав. Всё это - результат взаимодействия с Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Мы рады тому, что принимаем активное участие в различных процессах, которые у вас происходят", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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