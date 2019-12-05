Общенациональная забастовка парализовала Париж

Полиция взяла под усиленную охрану Елисейский дворец

В рекордных пробках встали в вечерний час пик Париж и пригороды - длина автомобильных заторов в столичном департаменте Иль-де-Франс составила более 550 километров.

Общенациональная забастовка транспортников во Франции назначена на сегодня, но железнодорожники стартовали раньше, отмечает "ТВ Центр". Рейсы электричек к восточным пригородам французской столицы, например, полностью отменили еще накануне вечером. Парижане пересели на автомобили, это и привело к коллапсу.

К транспортникам присоединятся пожарные, учителя и полицейские. Люди недовольны планами правительства по пенсионной реформе, которая приведет к значительному сокращению льгот. Полиция Парижа уже взяла Елисейский дворец под усиленную охрану.

В парижском метро полностью остановится движение поездов по 11 веткам, будут работать только две беспилотные линии подземки. Кроме того, на маршруты выйдет лишь треть автобусов и трамваев. Авиаперевозчики отменили каждый третий рейс.