В Киеве раскрыли детали встречи Путина и Зеленского

Депутат Рады поделился, чего ждет от встречи лидеров

Большие амбиции - при низких результатах. В пятницу 100 дней, как правительство Владимира Зеленского вступило в свои полномочия. За это время министры обещали значительно улучшить качество жизни на Украине. Однако прорыва не случилось. В приоритете - внешнеполитические вопросы. На повестке дня - импичмент американского президента Трампа, который, как оказалось, заботит министров и президента больше, чем украинский народ.

"Зеленский попал в ловушку между Трампом и Путиным", – скандальный заголовок и фотография украинского президента обложку американского журнала Time украсит уже в середине декабря. Впрочем, редакция издания анонсирует эту статью с особым энтузиазмом. Главная тема свежего номера – импичмент Трампа. И Зеленский не просто свидетель политической драмы, а активный ее участник.

"Импичмент на континентах: о том, как Трамп в 2020 году монетизирует процедуру импичмента по почте на Facebook и Владимир Зеленский, человек посередине", - написал в твитере главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.

Кроме этого, авторы статьи считают, что Зеленскому предстоит столкнуться и с президентом России, чтобы прекратить войну в Донбассе. Конечно, речь пойдет о предстоящем саммите "нормандской четверки". Однако в Раде уже делают заявления, что от этой встречи ждать чего-то существенного не стоит.

"Будет короткое коммюнике – краткое изложение того, о чем говорили лидеры, и четыре подписи, которые подтверждают то, что четыре лидера согласны с таким коротким протоколом того, что происходило на встрече. Оттуда не приедет новый "Минск", оттуда не приедет новый "Париж", оттуда могут приехать три пункта, над которыми работала украинская сторона", - рассказал депутат Рады Никита Потураев.

Три пункта – это полное прекращение огня по всей линии разграничения, освобождение военнопленных и выборы в Донбассе по украинским законам. Выполнение последнего без предыдущих двух, конечно, невозможно. Как и без диалога с народом. Его Зеленский уже ведет. Так, накануне он заявил, что пророссийские граждане Украине не нужны, самостоятельной политики в регионе не будет, да и русский язык им лучше забыть. О каком мире тогда может идти речь? Впрочем, речь не может идти и о других подконтрольных Киеву территориях – их скоро распродадут иностранцам. Вадим Рабинович открыто заявляет, что и конфликт в Донбассе, и новый земельный закон – все это ведет страну к полному уничтожению.

О том, каким все-таки курсом идет Украина, конкретно заявили лидеры политических партий Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко. Все те же лица, все там же, на Майдане. Последовать их примеру призывают и украинский народ накануне переговоров "нормандской четверки", если, конечно, господин Зеленский вдруг решит свернуть с европейской дорожки.

Елена Макарова. "ТВ Центр".