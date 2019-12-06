Маршрутка протаранила остановку в Челябинске (видео)

Пострадавший находится в коме

В Челябинске пассажирский микроавтобус протаранил остановку. Пострадал один человек. ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения.

На заснеженной дороге маршрутка на большой скорости подъезжает к перекрёстку, не тормозит, поворачивает налево. Автомобиль снёс ограждение и вылетел на тротуар, где стояли люди, и сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас он в коме.

Как сообщает "ТВ Центр", на допросе в полиции водитель рассказал, что микроавтобус занесло на скользкой дороге, и он не справился с управлением.