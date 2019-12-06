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В московской больнице провели мастер-класс по хирургии

15:09
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Получить знания могли врачи из других регионов

Конференция и мастер-класс по сочетанной хирургии проходит в больнице имени Буянова. Специалисты выступают с докладами и проводят показательные операции. А за их работой наблюдают врачи, находящиеся не только в зале, но и в других городах при помощи телемоста. 

Такой вид хирургии позволяет совместить несколько операций, которые необходимы больному. Наркоз применяется один раз и пациент выздоравливает быстрее.

"В последние годы благодаря модернизации здравоохранения, которая проводилась и проводится до сих пор, наша больница оснащена современным лапароскопическим, эндоскопическим оборудованием. Которые позволяет выполнять операции малотравматично и выздоравливать пациентам в короткие сроки", - рассказал главный врач  ГКБ имени В. М. Буянова Александр Саликов.

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