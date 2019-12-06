В московской больнице провели мастер-класс по хирургии

Получить знания могли врачи из других регионов

Конференция и мастер-класс по сочетанной хирургии проходит в больнице имени Буянова. Специалисты выступают с докладами и проводят показательные операции. А за их работой наблюдают врачи, находящиеся не только в зале, но и в других городах при помощи телемоста.

Такой вид хирургии позволяет совместить несколько операций, которые необходимы больному. Наркоз применяется один раз и пациент выздоравливает быстрее.

"В последние годы благодаря модернизации здравоохранения, которая проводилась и проводится до сих пор, наша больница оснащена современным лапароскопическим, эндоскопическим оборудованием. Которые позволяет выполнять операции малотравматично и выздоравливать пациентам в короткие сроки", - рассказал главный врач ГКБ имени В. М. Буянова Александр Саликов.