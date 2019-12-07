Видео смертельной аварии у станции МЦК

В ДТП погибли три человека

Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП на севере Москвы. Легковой автомобиль сбил пешеходов на Локомотивном проезде, а затем въехал в вестибюль станции МЦК "Окружная".

Около вестибюля станции до сих пор работают спецслужбы. Оцеплена часть тротуара и проезжей части. Белая "Мазда", которая влетела в пешеходов, тоже пока еще находится здесь. Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как белый автомобиль влетает на тротуар, сшибая людей и дорожные знаки.

ЧП произошло в половине седьмого утра. Водитель ехал по локомотивному проезду и в районе дома 31 не справился с управлением. В результате три пешехода погибли на месте. Выяснилось, что водитель был пьян, сообщает "ТВ Центр".

Водитель и пассажир самостоятельно выбраться из автомобиля не смогли. Спасателям пришлось разрезать машину. Пассажир сейчас в больнице. Про предварительной информации, виновник аварии получил несерьёзные травмы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".