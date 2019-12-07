Стрельба на военной базе в США: убиты 4 человека

Задержаны первые подозреваемые

Власти штата Флорида задержали шестерых подданных Саудовской Аравии. Их допрашивают по делу о нападении на американскую авиабазу "Пенсакола”. Накануне, 6 декабря на одном из крупнейших учебных полигонов США произошла стрельба. Погибли четыре человека, ещё семеро ранены. Эр-Рияд сообщил, что готов оказать помощь в расследовании.

Расследование резонансного преступления, которое может стать поводом для роста напряжённости в отношениях США и Саудовской Аравии, идёт в обстановке строгой секретности. Однако в прессу всё же просочилась информация о личности стрелка. Предположительно, им был Мухаммед Саид аль-Шамрани - лейтенант военно-воздушных сил Саудовской Аравии. В США он учился лётному делу. В одном из классов накануне и произошла трагедия, сообщает "ТВ Центр".

Два человека погибли от рук стрелка прямо на месте. Восемь получили ранения и были доставлены в больницы. Позже один из них скончался. Известно, что ФБР рассматривает версию теракта, но точно о мотивах злоумышленника пока не известно. Зато с самого начала было понятно: случившееся грозит крупным международным скандалом. База "Пенсакола" - крупный учебный центр, в том числе для иностранных военных. Там проходят обучение полторы тысячи офицеров из других государств. Большинство - подданные Эр-Рияда.

Вашингтон и Эр-Рияд - давние союзники. Но отношения между ними в последнее время нельзя назвать безоблачными. Громкое убийство журналиста Джамаля Хашогги, попытки Конгресса заблокировать поставки оружия саудитам из-за конфликта в Йемене - всё это не упрощает двусторонний диалог. После стрельбы на военной базе аравийский монарх позвонил Дональду Трампу и попытался сгладить ситуацию.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".