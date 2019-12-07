Что скажет Путин Зеленскому в Париже

Встреча нормандской четвёрки намечена на 9 декабря

Россия ждёт договоренностей, которые помогут прекратить конфликт на востоке Украины. С таким заявлением выступил Сергей Лавров в преддверии саммита в нормандском формате. Встреча на высшем уровне пройдёт в Париже в понедельник, 9 декабря.

Предстоящая встреча в Париже - тема номер один в Киеве. Гость популярного политического ток-шоу - Владимир Зеленский. Украинского президента конечно же спрашивают, с чем он едет во Францию. Глава государства отвечает, что, прежде всего, не хочет быть блюдом, которое подают на стол большим боссам. Нормандский формат Зеленский поддерживает. Сама встреча, по его словам, уже победа. Не умаляя значение Германии и Франции, подчеркивает - главный диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Я планирую привезти из Нормандии заверения, что все хотят закончить эту трагичную войну. Вот с этим я сажусь за стол переговоров.

Зеленский подтверждает - в случае успеха нормандского формата выборы в Донбассе пройдут в следующем году. Амнистия также возможна для тех, у кого нет рук в крови, сказал президент.

В этой же студии нынешнего украинского президента слушали те, кто вместе с президентом бывшим разжигал майдан и отправлял войска в Донбасс. Комендант майдана и экс-спикер рады Парубий, музыкальный вдохновитель революции достоинства Вакарчук. Все они вместе с тысячами националистов по всей Украине и слышать ничего не хотят о минских договоренностях, сообщает "ТВ Центр".

"Минские договоренности абсолютно не выгодны для Украины. Они были подписаны под дулом пистолета. Женевская конвенция подтвердит, что такие договоренности не могут быть реализованы. Минские договоренности не направлены на нашу безопасность. Если мы их выполним, мы потеряем нашу страну. Нам нужен новый план, украинский план", - заявил Вакарчук.

Именно эти силы могут повлиять на власть в Киеве, отмечают в российском МИДе. Сергей Лавров озвучил позицию Москвы в преддверии возобновления нормандского формата. В первую очередь, должна быть обеспечена безопасность людей в Донбассе. Стороны также должны безоговорочно выполнять минские соглашения. Отсутствие прогресса по урегулированию конфликта - вина прежней администрации Украины, отметил министр.

Участники нормандского формата едут в Париж за миром. Однако, все понимают - переговоры будут не простыми. Отличия от первой встречи в Минске - не только двое сменившихся президентов, но и запланированные двухсторонние переговоры всех участников, которые должны способствовать общей итоговой позиции.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".