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В Нижнем Новгороде задержан виновник аварии с детьми

11:11
  • воскресенье
  • 08 декабря 2019

В ДТП пострадали 11 человек

В Нижнем Новгороде - задержали предполагаемого виновника ДТП, в результате которого пострадали дети. Всё произошло вечером 7 декабря на улице Горького. 43-летний водитель пересёк встречную полосу, создал помехи на дороге и в итоге столкнулся с припаркованным автомобилем. Тот  выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

Это - школьники, их родители и учителя. Они шли в театр. Мама одного из школьников погибла. В больницу доставили 12 человек, в том числе девять детей. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести, сообщает "ТВ Центр".

По информации ГИБДД, ранее водителя лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Был ли он пьян в момент аварии -  неизвестно. От медэкспертизы подозреваемый отказался.

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