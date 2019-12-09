Смотреть больно: в Сеть слили кадры с чудом выжившим в ДТП сыном Валерии

У Арсения появился второй день рождения

Сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина Арсений попал в страшную аварию под Петербургом. Молодой человек в компании друзей ехал на концерт мамы.

За рулем находилась девушка Арсения Лиана. По предварительным данным, машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в барьерное ограждение.

"В машине было несколько человек, во время инцидента он (Арсений – прим.Ред.) спал на заднем сидении. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжёлая досталась девушке - у неё перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы", - написала в Instagram Валерия.

Сам Арсений считает, что чудо спасло всю компанию. "08.12.2019 — мой новый день рождения", - заявил юноша.

Кадры с места ДТП размещены в Сети. На фото и видео аварии видно, что автомобиль от удара искорежило. Кроме того, Арсений опубликовал в Stories видео из больницы. Сын певицы показал свою травму – разбитую губу.

Народ поддержал молодых людей написав десятки комментариев в Instagram: "Такие молоденькие, берегите себя!" "Смотреть больно", "Сердце кровью обливается, хорошо, что все обошлось", "Слава богу все живы, крепись!", "Ничего, шрамы украшают мужчину".