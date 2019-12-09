ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смотреть больно: в Сеть слили кадры с чудом выжившим в ДТП сыном Валерии

08:43
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

У Арсения появился второй день рождения

Сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина Арсений попал в страшную аварию под Петербургом. Молодой человек в компании друзей ехал на концерт мамы.

За рулем находилась девушка Арсения Лиана. По предварительным данным, машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в барьерное ограждение.

"В машине было несколько человек, во время инцидента он (Арсений – прим.Ред.) спал на заднем сидении. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжёлая досталась девушке - у неё перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы", - написала в Instagram Валерия.

Сам Арсений считает, что чудо спасло всю компанию. "08.12.2019 — мой новый день рождения", - заявил юноша.

Кадры с места ДТП размещены в Сети. На фото и видео аварии видно, что автомобиль от удара искорежило. Кроме того, Арсений опубликовал в Stories видео из больницы. Сын певицы показал свою травму – разбитую губу.

Народ поддержал молодых людей написав десятки комментариев в Instagram: "Такие молоденькие, берегите себя!" "Смотреть больно", "Сердце кровью обливается, хорошо, что все обошлось", "Слава богу все живы, крепись!", "Ничего, шрамы украшают мужчину".

Новости по теме
Певица Валерия и ее сын Арсений
Певица Валерия и ее сын Арсений
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.