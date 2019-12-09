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Избран новый секретарь Общественной палаты России

14:43
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Лидию Михееву избрали новым секретарем ОП России

В Москве в понедельник избрали нового секретаря Общественной палаты России. Им стала Лидия Михеева, ранее занимавшая пост заместителя, передает "ТВ Центр".

Голосование прошло во время второго пленарного заседания. Решение члены Общественной палаты приняли практически единогласно. Кандидатуру Михеевой выдвинул совет старейшин, а также первый заместитель секретаря организации Вячеслав Бочаров. Коллеги отметили её высокий профессионализм.

Отвечая на вопросы журналистов, Лидия Михеева подчеркнула, что Общественная палата сконцентрируется на решении проблем россиян.

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Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева
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