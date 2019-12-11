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На Рублевке прикрыли подпольное казино

15:34
  • среда
  • 11 декабря 2019

Организаторов незаконного бизнеса разыскивают

Подпольное казино обнаружили полицейские на Рублёво-Успенском шоссе, в деревне Раздоры. Работало заведение по ночам и только для своих, передает "ТВ Центр".

Игровые автоматы, два покерных стола, рулетка размещались в просторном коттедже. Попасть внутрь могли только постоянные проверенные клиенты, которых привозил автомобиль фирмы. О предстоящих турнирах игроки договаривались в закрытых группах мессенджеров.

Судя по тому, какие купюры обнаружили в зале оперативники, игра шла по-крупному. Хозяин дома задержан, организаторы бизнеса в розыске.

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Подпольное казино
Подпольное казино
Подпольное казино
Подпольное казино
Подпольное казино
Подпольное казино
Подпольное казино
Подпольное казино
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