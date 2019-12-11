ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кудрин доложил Путину об исполнении нацпроектов

22:11
  • среда
  • 11 декабря 2019

Глава Счетной палаты рассказал президенту о несоответствиях, выявленных в документации госпрограмм

Владимир Путин провел встречу с Алексеем Кудриным. Председатель Счетной палаты доложил президенту о результатах мониторинга исполнения национальных проектов и целей, которое ведомство проводило в течение года. Кудрин также представил главе государства рекомендации Палаты по их достижению.

Ведомство проанализировало ход реализации всех существующих нацпроектов. Председатель Счетной палаты проинформировал президента о несоответствиях, выявленных в документации госпрограмм, передает "ТВ Центр". Владимир Путин поинтересовался, насколько успешно осуществляется финансирование национальных проектов.

"Так получилось, что сами нацпроекты, как правило, запущены с 1 января, и некоторые мероприятия уточнялись до середины года, поэтому задержалось финансирование ряда нацпроектов и их исполнение. На 1 ноября было исполнено 67% всех нацпроектов. При том некоторые нацпроекты на 1 ноября были исполнены менее, чем на 20%. Некоторые проекты идут достаточно хорошо - 80-89%", - сказал Кудрин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Алексей Кудрин
Владимир Путин и Алексей Кудрин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.