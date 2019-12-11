Кудрин доложил Путину об исполнении нацпроектов

Глава Счетной палаты рассказал президенту о несоответствиях, выявленных в документации госпрограмм

Владимир Путин провел встречу с Алексеем Кудриным. Председатель Счетной палаты доложил президенту о результатах мониторинга исполнения национальных проектов и целей, которое ведомство проводило в течение года. Кудрин также представил главе государства рекомендации Палаты по их достижению.

Ведомство проанализировало ход реализации всех существующих нацпроектов. Председатель Счетной палаты проинформировал президента о несоответствиях, выявленных в документации госпрограмм, передает "ТВ Центр". Владимир Путин поинтересовался, насколько успешно осуществляется финансирование национальных проектов.

"Так получилось, что сами нацпроекты, как правило, запущены с 1 января, и некоторые мероприятия уточнялись до середины года, поэтому задержалось финансирование ряда нацпроектов и их исполнение. На 1 ноября было исполнено 67% всех нацпроектов. При том некоторые нацпроекты на 1 ноября были исполнены менее, чем на 20%. Некоторые проекты идут достаточно хорошо - 80-89%", - сказал Кудрин.

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