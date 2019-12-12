"Вафельная" разметка в Москве: как избежать штрафа

Штраф - 1000 рублей

На семи столичных перекрестках с вафельной разметкой теперь можно получить штраф за нарушение ПДД. Комплексы видеофиксации сейчас работают не только на пересечении Орликова переулка и Садового кольца, но и в других местах. На Большой Полянке, Котельнической и Устьинской набережных, шоссе Энтузиастов, улице Архитектора Власова и Садовой-Спасской, передает "ТВ Центр".

Напомним, что штраф за неправомерную остановку на вафельной разметке составляет 1000 рублей. В марте этого года, когда заработали видеокамеры в Орликовом переулке, были оштрафованы десятки водителей. Затем количество нарушителей снизилось. И эксперимент признали удачным.

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