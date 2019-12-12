Самый мощный ледокол в мире вышел на ходовые испытания (видео)

"Арктика" покинула Балтийский завод

Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания. Видео публикует ТВЦ.RU.

Они продлятся несколько дней. За это время на судне проверят балластную систему, навигационное оборудование, система жизнеобеспечения, якорное устройство, а также отработан спуск шлюпки.

Атомный ледокол "Арктика" был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года. Спустя три года судно спустили на воду. В эксплуатацию "Арктику" введут в 2020 году.

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