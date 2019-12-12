Путин сменил главу Еврейской автономной области

Президент уже провел с новым губернатором рабочую встречу

Губернатор Еврейской Автономной области (ЕАО) Александр Левинталь ушел в отставку по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ и этим же документом назначил врио руководителя региона сенатора Ростислава Гольдштейна.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства уже провел с ним рабочую встречу, передает РИА Новости.

Ранее Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил на его место Игоря Кобзева, заместителя главы МЧС России.

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