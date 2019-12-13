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На горящем складе в Москве слышны взрывы

14:36
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Пострадал один из спасателей

Сотня спасателей, спецтехника и пожарная авиация стягиваются на юг Москвы. На Варшавском шоссе загорелся склад. Всего за час огонь охватил 3 тысячи квадратных метров. Пожарные работают с усиленными мерами безопасности - в помещении находятся газовые баллоны, то и дело слышны мощные хлопки, передает "ТВ Центр".

К этому моменту в горящем здании произошло уже три обрушения. Один из спасателей госпитализирован с переломом. К месту ЧП стянута передвижная лаборатория, которая следит за уровнем вредных выбросов в воздухе. На прилегающей магистрали уже образовалась серьезная пробка.

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