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Пожар на складе тканей в Москве полностью потушен

18:04
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров

Территория промышленной зоны полностью эвакуирована. К месту обрушения 10-метровой фасадной стены удается пробраться сквозь темные коридоры обесточенного соседнего строения. Пожарные заливают воду в проемы выбитых окон, чтобы хоть как-то остановить наступление огня.

Пострадал один пожарный. Его зацепило обломками в момент обрушения части горящего здания. Чуть позже стало известно, что для жизни спасателя угрозы нет. Его госпитализировали с травмами голени. Тем временем борьба с огнем продолжается. Изнутри слышны хлопки - это взрываются газовые баллоны. Всех гражданских все дальше и дальше оттесняют из зоны пожара.

На место развернутого оперативного штаба для руководства операцией прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. К месту тушения направлен пожарный поезд. И дополнительные силы пожарно-спасательного отряда столицы.

Все улицы вокруг промышленной зоны перекрыты полицией, а припаркованные частные автомобили в непосредственной близости от горящих зданий эвакуированы службой Центра по организации дорожного движения. К 17 часам пожарным удалось остановить распространение огня, а на отдельных участках его ликвидировать.

По предварительным данным возгорание внутри складских помещений могло возникнуть в результате короткого замыкания. Однако точная причина будет устанавливаться следственной группой после полной ликвидации пожара и изучения всех обстоятельств ЧП.

Андрей Сидоренко, Андрей Талалай, Алексей Чумаков, Даниил Гималов, "ТВ Центр".

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Пожар в промзоне в Москве
Пожар в промзоне в Москве
Пожар в промзоне в Москве
Пожар в промзоне
Пожар в промзоне
Тушение пожара в промзоне
Тушение пожара в промзоне
Пожар в промзоне
Пожар в промзоне
Пожар в промзоне
Пожар в промзоне
Пожарные на месте возгорания в Москве
Пожарные на месте возгорания в Москве
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