В России вспоминают журналистов, погибших в горячих точках

Репортёры работают в Сирии, на Украине и в Латинской Америке

Они исполняли свой долг и погибли за правду. 15 декабря в России - День памяти журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей. Дата учреждена после событий в Югославии в 1991 году, тогда под огнём оказались двое наших соотечественников.

Репортёры работают с риском для жизни в самых горячих точках планеты: Сирия, Центральноафриканская республика, Латинская Америка, а ещё Украина. Фотокорреспондент информагентства "Россия Сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, коллеги из ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В 2014 году они освещали события в Донбассе и награждены Орденом Мужества посмертно.

Не меньшему риску подвергаются и те, кто занимается расследованиями. В Российском Союзе журналистов предложили проработать для этих людей дополнительные меры защиты и поддержки, сообщает "ТВ Центр".

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