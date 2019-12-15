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НАТО усиливает группировку на границе с Белоруссией

11:39
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

США проведут в Литве военные учения

Рождество по-американски с привкусом пороха. Вооруженные силы Литвы  похвастались в соцсетях своеобразным подарком от США, которые решили провести длительные военные учения на полигоне всего в семи километрах от границы с Белоруссией.

Батальон обосновался на литовском полигоне на полгода. Танки и боевые машины перебросили туда ещё в октябре. Общее число солдат, которые будут отрабатывать манёвры и обмениваться опытом с армией Литвы, превысит 500 человек, сообщает "ТВ Центр".

Учитывая увеличение контингента и длительность пребывания эти тренировки могут стать самыми масштабными за последние 25 лет. В Минобороны Белоруссии отметили, что это делается для усиления присутствия НАТО на сопредельной территории.

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