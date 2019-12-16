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Итальянский городок эвакуировали из-за бомбы времен войны

11:59
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Во Вторую мировую Бриндизи бомбили союзники

В итальянском Бриндизи провели самую масштабную эвакуацию за последние 70 лет. Дома покинули 50 тысяч человек. Это больше половины горожан. Всё из-за бомбы времён Второй мировой, передает "ТВ Центр".

На время местные власти закрыли аэропорт, железнодорожный вокзал, больницы и школы. В город вошли военные. В операции также задействовали более тысячи полицейских. Чтобы обезвредить 200 килограммов взрывчатки сапёры использовали спецтехнику, в том числе робота.

Операция заняла несколько часов. Сегодня снаряд взорвут на полигоне. Авиабомбу обнаружили при реконструкции местного кинотеатра. В годы Второй мировой этот регион Италии атаковали союзники. Тогда снаряд, вероятно, сбросили с английского самолёта.

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