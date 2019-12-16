В Москве прошел концерт в честь подвига кремлевских курсантов

В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ

В столице прошёл концерт, приуроченный к 78-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой. Он посвящён подвигу кремлёвских курсантов, которые обороняли город, передает "ТВ Центр".

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. Заслуженным выпускникам Московского высшего военного командного училища вручили памятный золотой знак "Почётный кремлёвец".

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой, несмотря на численное превосходство немцев. Сражение завершилось первым тяжёлым поражением гитлеровской армии с начала Второй мировой войны.

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