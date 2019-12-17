Космонавты поздравили ракетные войска с юбилеем

РВСН исполнилось 60 лет

Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 60 лет. Этот вид вооружённых сил был образован 17 декабря 1959 года.

РВСН - это более двух третей стратегических ядерных сил России. Каждый день боевое дежурство несут около шести тысяч человек. На постах - семь типов современных ракетных комплексов шахтного и мобильного базирования. Среди них - "Тополь" и "Ярс". Поздравления инженерам, конструкторам и всему личному составу приходят даже с околоземной орбиты - от космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки с борта МКС, сообщает "ТВ Центр".

"Благодаря высочайшей профессиональной подготовке и ответственности личный состав войск успешно осваивает новейшее оружие и перспективную технику, эффективно решает задачи ядерного сдерживания. Сегодня на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся уникальные, не имеющие аналогов боевые ракетные комплексы", - сказал летчик-космонавт Александр Скворцов.

"Хочется также поздравить и представителей российских научных и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Используя самые передовые технологии, они активно работают над перспективными проектами, создают современные образцы стратегического ракетного вооружения. Желаем всем стратегическим ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо Родины!" – заявил летчик-космонавт Олег Скрипочка.

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