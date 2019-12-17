Боялись подходить: соседи рассказали о многодетной семье из Гатчины

Отца семейства подозревают в педофилии

В городе Гатчине под Петербургом этой ночью задержали многодетного отца. Его подозревают в педофилии. Всего в семье - восемь детей. Жили особняком. Оперативники обнаружили в доме целый склад оружия.

Наталья Семеновна, директор поселковой школы на пенсии, никак не возьмёт в толк, почему вокруг дома ее соседей столько полиции. Почему огорожена улица. Как проходит жизнь за этим высоким забором - знает в посёлке, пожалуй, она одна. Больше семья ни с кем не общалась.

"Они у меня бывают, мы, так сказать, на соседских началах. В душу к ним я не лезла. Они художники, по-моему. Светлана занимается детьми, занимается хозяйством, у них там козочки и куры", - говорит Наталья Пальцева.

"У нас, у кого не спроси, очень порядочная семья: восемь детей, мать Света, отец Андрей. Очень порядочная семья, очень. Благовоспитанные дети все. А по воскресеньям всегда храм посещают Покровский в Гатчине", - говорит другая соседка.

Накануне вечером в этот коттедж на улице Ополченцев в деревне Химози приехали дежурные сотрудники полиции. Отрабатывали поступивший сигнал об изнасиловании. Увиденное в доме заставило оперативников вызвать спецслужбы: включая МЧС, ФСБ, Следственный комитет, группу разминирования и кинологов.

По сообщениям некоторых СМИ, в доме полицейские обнаружили целый арсенал: винтовки, автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним. Все оружие - не охотничье, а боевое, по закону такое могут иметь только сотрудники спецслужб.

Внутри огромного и с виду фешенебельного трёхэтажного особняка оказалась довольно скромная, даже спартанская обстановка. Повсюду иконы. Соседи рассказывают: семья набожная, ежегодно ездит в Екатеринбург, на место расстрела семьи Николая II. На свои средства установили поклонный крест в память о солдатах — защитниках посёлка Химози. Но когда оперативники начали беседовать с детьми, выяснились жуткие обстоятельства.

"По версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет", - сообщили в региональном управлении СКР.

В семье пятеро мальчиков и три девочки. Старшему - около 20, младший - дошкольник. В местную школу дети не ходили, соседи предполагали, что их возят на учебу в Петербург, правда, машины у семьи нет. По-другому отсюда добраться до города можно только на автобусе. Местные подростки, которые могли бы дружить со старшими мальчиками, говорят: к странному дому даже подходить боялись. Однажды оттуда выстрелили по соседским девочкам:

"Они подошли к дому и он по ним открыл огонь солью, чтобы они ушли, и они убежали сразу же. Взрослым ничего не рассказали, так как просто испугались, маленькие были. Не особо обсуждалось всё здесь, просто воспринимали факт того, что здесь они есть. Просто живут и живут. Странные немного и всё. Дети ходили постоянно зажатые в себе. Мальчик, пока отец был в отпуске, он уезжал куда-то, он только тогда мог гулять. Как только отец возвращался домой, он никуда не ходил, вообще ничего", - рассказывает местный житель Иван.

В отношении 45-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Мужчина задержан. Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об аресте. Мать детей даёт показания. По сообщениям некоторых СМИ, она приходится задержанному двоюродной сестрой. Чем занимался хозяин дома, откуда у него оружие - на эти вопросы предстоит ответит следствию. Дети выведены из дома и, по словам уполномоченного по правам ребёнка в ЛО, сейчас находятся в безопасном месте.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"