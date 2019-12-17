В Москве обсудили методы контроля при реализации нацпроектов

Ревизиями не ограничатся

Главные национальные проекты обсуждали в Российском экономическом университете имени Плеханова. Эксперты говорили о современных методах и инструментах контроля при реализации государственных задач.

Также обсуждали эффективность организации этого процесса в регионах. При этом важно заранее оценить риски, а также предупредить возможные нарушения в этой сфере. Причём, если дело касается нацпроектов, не нужно ограничиваться только ревизиями.

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