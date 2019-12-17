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Детеныш миниатюрной антилопы появился в Московском зоопарке

15:15
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Малыш активно исследует окружающий мир

В Московском зоопарке произошло пополнение. В семье дикдиков - самых миниатюрных, африканских, антилоп - родился детёныш. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ему всего три с половиной недели, но он уже активно исследует окружающий мир. Правда, мама не отходит от сына ни на минуту. Для детёныша построили специальный шалаш, теперь большую часть время он проводит там.

Эти животные пугливы и в минуту опасности издают звуки, похожие на "дик-дик". Наблюдать за экзотическими антилопами лучше утром или вечером, когда они наиболее активны.

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Детёныш миниатюрной африканской антилопы Дикдики
Детёныш миниатюрной африканской антилопы Дикдики
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