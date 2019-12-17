Бастуют все: французы снова вышли на улицы

Во Франции проходят массовые протесты против пенсионной реформы

Массовые демонстрации проходят во вторник во Франции. По призыву профсоюзов сотни тысяч людей вышли на улицы выразить протест плану пенсионной реформы. Составленный властями проект, в частности, лишает льгот представителей ряда профессий. Выступления трудящихся начались ещё 5 декабря. Работники транспорта, которые могут оказаться наиболее пострадавшей стороной, бастуют уже 13-й день.

Франция снова на улицах. В Париже, на площади Республики десятки тысяч человек. Эта вторая за две недели манифестация против пенсионной реформы обещает стать еще более масштабной. И рискует закончиться очередными беспорядками. Полиция наготове. Приказом префектуры закрыты все кафе и магазины на пути колонны протестующих.

А бастуют все. Пожарные и машинисты электропоездов. Учителя, врачи, студенты. Даже артисты балета. Пенсионная реформа, которую затеяло правительство Эммануэля Макрона, касается каждого. План властей: повысить пенсионный возраст. И отменить специальные категории, которые могли уходить на пенсию раньше. Что французы считают неприемлемым.

Из-за общенациональной забастовки, которая длится вот уже две недели, в Париже парализована система общественного транспорта - работают меньше половины линий метро. Не ходят электрички. В аэропортах - задержки рейсов. Бастуют авиадиспетчеры. Отменяют и занятия в школах, спектакли в театрах. Для посещения туристов сегодня снова закрыта Эйфелева башня. Персонал тоже ушел на митинг.

Пробки в утренние часы пик растягиваются на 600 километров. В том числе и из-за протеста водителей большегрузов. Которые фактически блокируют дороги. Но скоро и автомобиль может оказаться недоступным видом транспорта. Из восьми нефтеперерабатывающих заводов в стране семь заблокированы протестующими. Запасов топлива пока хватает. Но вопрос - надолго ли?

Вся ситуация, как пишет французская пресса, сейчас похожа на состязание по армрестлингу. В котором никто не хочет уступать. Профсоюзы уже заявили: готовы продлить забастовку и на Рождественские праздники. А если надо, сделать бессрочной.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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