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Благотворительный кадетский бал прошел в Москве (видео)

12:00
  • среда
  • 18 декабря 2019

На паркет вышли полторы тысячи танцоров

Кринолин, корсеты и обязательно белые перчатки. В московском Гостином дворе прошёл международный кадетский бал, передает "ТВ Центр".

На паркет вышли полторы тысячи танцоров из 65 регионов России и стран СНГ. Это воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также ученики кадетских классов. Бал благотворительный. Среди участников и дети из детских домов.

Событие приурочили к Дню героев Отечества и Юбилею Великой Победы. Почетными гостями бала стали Герои Советского Союза и России, а также ветераны.

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Участники IV Международного благотворительного кадетского бала
Участники IV Международного благотворительного кадетского бала
Участники IV Международного благотворительного кадетского бала
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