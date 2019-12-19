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Врач назвал глупостью сообщения о нехватке кислорода в Москве

08:35
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Жители столицы могут вздохнуть с облегчением

В Москве заканчивается кислород. По интернет-сайтам полетели тревожные заголовки:

"Дышите глубже!": жителей Москвы предупреждают о дефиците кислорода в атмосфере

Зафиксирована нехватка кислорода в воздухе

"Куда же он подевался?", "Как жить-то будем?" - встревожились обитатели соцсетей. Ведь сообщили прямым текстом: "По медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе".

В ноябре москвичей также пугали дефицитом кислорода. Тогда некоторые интернет-сайты и обратились к врачам.

"Снижение содержания кислорода в воздухе в городе — глупость, такого не бывает. Иначе все мы с вами давно бы задохнулись. Объем кислорода в воздухе уменьшается только на высоте, превышающей две тысячи метров", - заявил врач-пульмонолог Андрей Кулешов.

Меняется давление, влажность, уровень загрязнения, но кислород из городской атмосферы никуда не уходит. В действительности все не так, как на самом деле.

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