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Столкновения радикалов и полиции в Барселоне показали на видео

09:30
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Около 60 человек пострадали

В Барселоне в ходе столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией пострадали около 60 человек. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Все происходило у стадиона "Камп Ноу", где в это время играли самые известные испанские клубы "Барселона" и мадридский "Реал". Радикалы строили и поджигали баррикады, забрасывали полицию банками и бутылками. Стражи правопорядка отвечали резиновыми дубинками и пулями. Сообщается, что был ранен оператор местного телеканала.

Перед началом матча болельщики "Барселоны" развернули на трибунах баннеры с требованием освободить каталонских политиков, приговоренных Верховным судом к различным срокам за причастность к проведению референдума о независимости региона.

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