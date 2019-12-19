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Путин рассказал о решении демографической проблемы

14:50
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Существует два подхода

Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции рассказал о решении демографической проблемы. Президент России отметил, что существует только два подхода - увеличение рождаемости и эмиграция.

Глава государства привел в пример Канаду, где местные службы определяют какие кандидаты подходят, а какие нет. И России, по мнению Путина, нужен аналогичный подход.

По словам президента, важно, чтобы желающие переехать в Россию были из той же культурной среды. Жителям Средней Азии адаптироваться сложнее, но можно открывать там курсы, филиалы наших вузов, добавил Путин.

В то же время российский лидер отметил, что "некоторые мигранты ведут себя так, как не повели бы дома". "Но экономике нужна миграция", - отметил Путин.

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