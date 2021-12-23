Путин заявил, что уже давно ни за кем не следит

Президент в шутливой форме ответил на вопрос о досуге

В ходе пресс-конференции в четверг президента России Владимира Путина спросили, следит ли он за деятельностью популярных блогеров.

"Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", - пошутил глава государства.

Вместе с тем российский лидер отметил, что у него практически нет времени на досуг, но он занимается спортом, считая это своим долгом.

"Я обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа", - подчеркнул президент.

В конце пресс-конференции Путин поздравил всех собравшихся журналистов с наступающим Новым годом.

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