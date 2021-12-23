Путин заявил, что уже давно ни за кем не следит

Президент в шутливой форме ответил на вопрос о досуге
В ходе пресс-конференции в четверг президента России Владимира Путина спросили, следит ли он за деятельностью популярных блогеров.
"Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", - пошутил глава государства.
Вместе с тем российский лидер отметил, что у него практически нет времени на досуг, но он занимается спортом, считая это своим долгом.
"Я обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа", - подчеркнул президент.
В конце пресс-конференции Путин поздравил всех собравшихся журналистов с наступающим Новым годом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram