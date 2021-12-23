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Путин назвал новую этику Запада мракобесием

15:25
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Сегодня особенно важна поддержка традиционных ценностей

Как заявил в ходе пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин, новую этику на Западе можно сравнить с пандемией - появляются все новые и новые штаммы, так что нужно искать противоядия.
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"Если кто-то считает, что женщина и мужчина - одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл. В тех же Штатах сиделец объявил себя женщиной, потребовал перевода в женскую тюрьму. И после этого он тут же изнасиловал сокамерницу. Здравый смысл должен быть", - отметил глава государства.

По словам президента, он придерживается традиционного подхода.

"Мама - это мама. Отец - это отец. Я надеюсь, что у нашего общества есть моральная защита. Особенность нашего общества и сила в том, что Россия складывалась как многонациональное государство, мы с уважением относимся друг к другу и к основам традиционной духовной культуры", - подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что Россия хочет брать от Запада все лучшее. То, что помогает развиваться.

"Надеюсь, у народов России хватит внутренней защиты от мракобесия. Бороться с этим нужно не окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей", - заключил президент.

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