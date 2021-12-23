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Путин объяснил, где лежат границы свободы творчества

16:17
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Без свободы нет движения вперед

Необходимо обеспечить свободу творчества и свободу в целом — без этого нет движения вперед. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.
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Без свободы нас ждет тусклое и бесперспективное будущее, подчеркнул глава государства. Но необходимо понимать: эта свобода вступает в противоречие, когда сталкивается со свободой другого человека.

Путин напомнил о расстреле редакции парижского журнала Charlie Hebdo. Оскорбление пророка Мухаммеда — свобода творчества или нет, задал вопрос президент. Он же ответил, что это оскорбление чувств верующих, что вызывает еще более радикальный экстремизм в ответ.

В России привыкли относиться с уважением к культуре, обычаям и традициям друг друга. Это мощная база существования многонационального государства. По мнению Путина, не следует переносить дефицит такого уважения из других государств в свое.

В качестве еще одного примера злоупотребления свободой президент назвал размещение фотографии нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк". По данному факту летом в отношении двух россиян и двух граждан Украины возбудили уголовные дела за реабилитацию нацизма.

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