Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина

Западные СМИ убеждают граждан, что Россия якобы скоро нападет на Украину

Внешнеполитические вопросы, озвученные на итоговой пресс-конференции Владимира Путина, вполне ожидаемо, привлекли внимание Запада. Ситуация вокруг Украины, расширение НАТО на восток и гарантии безопасности - российский лидер дал исчерпывающие ответы на вопросы журналистов по волнующим темам, но в США, как обычно, интерпретировали слова президента в выгодном для себя ключе.

В Вашингтоне следили за пресс-конференцией Владимира Путина настолько внимательно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки цитировала по памяти отдельные формулировки. В Белом доме моментально отреагировали на ответ российского лидера на вопрос о проекте договора о гарантиях безопасности.

"Президент Путин сказал, что он "воодушевлен" - и я перефразирую здесь - "тем фактом, что в январе состоятся дипломатические переговоры. Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед. Были предложения, выдвинутые Россией. С некоторыми мы бы согласились, с некоторыми мы, конечно, не согласились бы. И мы работаем над тем, чтобы окончательно определить, как они будут выглядеть", - сказала Джен Псаки.

Накануне президент России вновь подробно объяснил западным журналистам, зачем нужны документально закрепленные гарантии нерасширения НАТО на восток.

"Ни одного дюйма на восток", – сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли и теперь ещё говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО – на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружений. Вот о чём идёт речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии – вы! И немедленно, сейчас!" - отметил Путин.

Телеканал CNN, что называется, "без комментариев" приводит еще одну цитату российского лидера: "В ответ на прямой вопрос, вторгнется ли Россия на Украину, Путин сказал: "Как бы американцы отреагировали, если бы на их границе с Канадой мы разместили наши ракеты? Это вопрос безопасности, и вы знаете наши красные линии".

Уже больше месяца западные СМИ убеждают зрителей и читателей в том, что Москва якобы вот-вот нападет на Киев. Так, издание "Блумберг" в очередной раз проводит аудит вооруженных сил России, дислоцированных, что интересно, на своей же территории:

"Спутниковые снимки показывают, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. К границе перемещаются танки, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны. Изображения демонстрируют довольно ограниченное число военных на местах. Вместе с тем Россия сможет быстро укрепить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолётах".

Официально американская сторона настаивает: в Вашингтоне не готовы просто взять и подписать предложенные Москвой документы. Для начала США нужно посоветоваться с союзниками. Те тоже внимательно следили за выступлением Владимира Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отрицает, что в прошлом России было дано устное обещание о нерасширении альянса. В качестве доказательства приводит учредительный договор, в котором записано, что любое европейское государство может стать членом военного блока.

Впрочем, в российском МИДе напоминают: договор стран-участниц НАТО по статусу ниже более широкого евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. В интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье" Сергей Лавров предостерег НАТО от втягивания Киева в альянс:

"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

Над документом о гарантиях нерасширения НАТО на восток сейчас работают в Москве и Вашингтоне. Серьезно продвинуться в этом вопросе стороны могут уже в январе, когда в Женеве должны встретиться Владимир Путин и Джо Байден.

Егор Киселёв, Анастасия Панкова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram